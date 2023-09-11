На ВЭФ-2023 обсудили проблемы коренных народов России

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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На что жалуются представители малочисленных этнических групп?

Государство старается всеми возможными силами поддерживать коренные малочисленные народны России, их материальный, культурный и правовой статусы. Об этом сообщил начальник управления Генпрокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу Андрей Мондохонов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

В рамках ВЭФ-2023 прошел семинар «Реализация прав коренных малочисленных народов Российской Федерации». Мондохонов во время своего выступления отметил, что надзорные ведомства внимательно следят за соблюдением прав коренных народов. Он обратил внимание, что они находятся в «особом статусе».

Начальник окружного управления Генпрокуратуры указал на то, что большинство обращений в органы вызвано вопросами соблюдения жилищного, жилищно-коммунального хозяйства, с транспортной доступности, а также соблюдения гарантированных российским законодательством прав на медицинское и социальное обслуживание.

Кроме того нередко возникают проблемы правового характера, связанные с регламентацией традиционной охоты. По словам Мондохонова, наблюдается также дефицит оленеводов и специалистов в сфере зверобойного промысла. Он выразил надежду на то, что итоги ВЭФ ознаменуются расширением грантовых инициатив.

VIII Восточный экономический форум стартовал во Владивостоке 10 сентября. Он продлится до 13 числа. Программа будет насыщенная — ожидается много мероприятий, многочисленные дипломатические встречи и подписания крупных контрактов между инвесторами. Также состоится пленарная сессия с участием президента РФ Владимира Путина.

ВЭФ с 2015 года собирает гостей со всего мира на своей площадке на острове Русский в Приморском крае. Форум стал одним из крупнейших. Главной темой текущего года станет «Путь к сотрудничеств, миру и процветанию».

Ранее 5-tv.ru писал, что как прошла сессия о сохранении языков коренных народов РФ.