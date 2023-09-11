«Все мы тянемся к хорошему»: почему люди выбирают похожих на себя партнеров

Сексолог Кульгавчук: люди тянутся к тем, кто на них похож, потому что любят себя

Фото, видео: www.globallookpress.com / West Coast Surfer; 5-tv.ru

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Врач-сексолог объяснил, почему мы симпатизируем тем, кто похож на нас внешне.

Довольно часто про супругов говорят: «Они так похожи!». И речь не о характерах или привычках. Оказывается, люди изначально симпатизируют тем, кто похож внешне, и выбирают в спутники жизни именно таких. Почему это происходит, в беседе с 5-tv.ru рассказал врач-сексолог Евгений Кульгавчук.

По словам эксперта, эта тема давно является объектом исследований в научных кругах. И даже были проведены опыты, когда людям показывали несколько фотографий с представителями противоположного пола, среди которых находились их собственные, но видоизмененные снимки.

«Например, девушкам показывали фотографию измененную, где более широкий подбородок был, более массивные скулы, надбровные дуги», — объясняет сексолог.

Результатом исследований стало то, что большинство испытуемых показали на фотографии наиболее красивых по их мнению людей, и это были изображения их самих. Врач объясняет это тем, что каждый человек априори относится к себе положительно. И, когда видит подобные черты лица у кого-то другого, волей-неволей складываются позитивные ассоциации так называемого «своего человека». А если совпадает еще и внутренне состояние, то создается впечатление «родственной души».

Кстати, как отмечает Кульгавчук, многие знают, что для каждой девочки отец является прообразом мужчины, а для мальчика, соответственно, мать — идеальный прообраз женщины. И, если отношения с родителем были теплыми и близкими, то люди тянутся к похожим на них людям. При этом стоит добавить, что и дети часто похожи на своих родителей, пусть даже несколькими чертами и неуловимо.

Но не всегда это правило работает. Речь о тех случаях, когда человек не принимает себя и относится к себе скептически или даже критически, когда его не устраивает внешний вид. А также тогда, когда ребенок рос в неполной семье или был в сложных отношениях с родителями.

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