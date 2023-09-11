Замглавы Минэкономразвития назвал на ВЭФ цели создания особых экономических зон

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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В России действуют 50 особых экономических зон, расположенных во всех регионах и федеральных округах.

Особые экономические зоны (ОЭЗ) создаются не просто для привлечения инвестиций, а с целью использования для дальнейшего экономического роста. Об этом на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

Он отметил, что в России создано 50 системных особых экономических зон, расположенных во всех регионах и федеральных округах. По словам Вахрукова, ОЭЗ стали точками притяжения инвестиций, которые привлекают желающих вложить деньги качественной инфраструктурой, администрированием, землей.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10–13 сентября 2023 года. ВЭФ — одна из крупнейших российских международных площадок, которая ежегодно с 2015 года принимает гостей на острове Русский (Владивосток, Приморский край).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Промсвязьбанк (ПСБ) заявили на ВЭФ об инвестировании более 20 миллиардов рублей в строительство гостиничных комплексов сразу в трех городах России.