Развитие Арктической зоны России идет по намеченному плану

Денькин: Арктическая зона РФ будет развиваться в три этапа до 2035 года

Фото: www.globallookpress.com / Stefan Auth

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Реализацию АЗРФ обсудили на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Развитие Арктической зоны носит глобальный характер, и все планы по его реализации будут своевременно претворены в жизнь. Об этом заявил директор департамента развития Арктической зоны РФ и реализации инфраструктурных проектов Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Максим Данькин во время сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) «Торгово-логистические центры в Арктике: новая возможность развития северных и арктических территорий».

Денькин отметил, что стратегия по развитию Арктической зоны утверждена еще в 2020 году Владимиром Путиным. Она включает в себя три основных этапа, которые будут планомерно реализовываться до 2035 года. Речь, например, о Северном морском пути, который является крупнейших стратегическим проектом России, а также развитии ключевых опорных населенных пунктах в этой зоне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на ВЭФ назвали приоритетные направления сотрудничества России и стран АСЕАН.