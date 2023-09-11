Доставка кишечной инфекции: число заболевших ОКИ в Петербурге выросло до 248

В Петербурге число случаев кишечной инфекции после доставки еды выросло до 248

Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

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Жители города массово отравились заказанной готовой едой.

В Санкт-Петербурге было выявлено 248 случаев острой кишечной инфекции (ОКИ) после отравления едой из доставки. Об этом сообщила пресс-служба петербургского управления Роспотребнадзора в своем Telegram-канале.

Под наблюдением врачей в больничных палатах продолжают находиться 129 человек, среди них есть несовершеннолетние.

«Зарегистрировано 248 случаев ОКИ, в том числе у двух детей», — написано в публикации.

Уточнятся, что потребители отравились готовой продукцией, доставленной сервисом «Самокат». Речь идет про товары фирмы Greenbox.

Известно также о 28 случаях выявления сальмонеллы. В Северной столице работают эпидемиологи для выявления всех причин и обстоятельств произошедшего.

В производственных помещения АО «Грин бокс» уже были проведены проверки. В рамках осмотра были выявлены многочисленные санитарно-эпидемиологические нарушения.

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