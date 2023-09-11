В полку прибыло: главные события церемонии в судостроительном комплексе «Звезда»

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Торжество посетил президент России Владимир Путин.

На крупнейшем в России судостроительном комплексе «Звезда» сегодня присвоили имена двум кораблям. В торжественной церемонии принял участие Владимир Путин.

Новейшие танкеры ледового класса предназначены для перевозки газа и нефти при экстремально низких температурах, в крайне суровых условиях. Корреспондент «Известий» Максим Прихода в репортаже рассказал подробно.