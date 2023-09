Улицы португальской Анадии затопило вином из-за ЧП на заводе

Португальская Анадия «ушла под реки» из вина. О разливе алкогольного напитка сообщили местные СМИ, кадры также распространились по социальным сетям.

Известно, что все произошло накануне, 10 сентября. На улицы муниципалитета вылилось 2,2 миллиона литров вина. О причинах пока ничего не известно, однако ответственность за случившееся на себя взяла местная компания — производитель напитка. Завод также выразил сожаления в связи с произошедшим.

🔴 Incident at Portugal’s 🇵🇹#Levira Distillery Turns the Streets Blood Red after Two Tanks of Wine Spill Out



Citizens of #Anadia should grab a cheese board and enjoy an alfresco lunch tipple. 🍷 pic.twitter.com/NzcCVVC3Cr