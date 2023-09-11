Глава Хабаровского края призвал решить вопрос с мостом на Сахалин

Дегтярев: мост на Сахалин даст новый импульс развитию двух регионов

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Губернатор уверен, что обсуждать, как будет проложено транспортное сообщение между регионами, необходимо уже сейчас.

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев призвал ускорить принятие решения о строительстве железнодорожного моста между Сахалином и материком. С таким заявление глава региона выступил на сессии «Тернистый Восточный полигон: как ускорить трансграничное сотрудничество» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам Михаила Дегтярева, необходимо быстрее решать вопрос со строительством железнодорожного подхода к мосту или тоннелю на Сахалин, чтобы расширить сеть тихоокеанских портов России. Обсуждения он призвал начинать уже сейчас.

«Пока будем прокладывать, решим, будем тоннель или мост строить», — добавил Дегтярев.

При этом губернатор подчеркнул, что такое решение даст «новый импульс» развитию Хабаровского края и Сахалина.

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