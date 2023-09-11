Путин поручил принять меры из-за риска подтопления на Дальнем Востоке

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

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Ситуация прежде всего нуждается в анализе.

Президент РФ Владимир Путин дал поручение разработать план действий для предупреждения рисков, связанных с подтоплениями на Дальнем Востоке. Об этом он сообщил в рамках совещания по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов.

По словам главы государства, ситуация нуждается во внимательном анализе и принятии сбалансированных мер, направленных на укрепление берегов.

«Я прошу тщательно проанализировать ситуацию на территориях, где есть риски подтоплений, и предложить сбалансированные предложения по берегоукреплению и строительству качественных гидросооружений», — прокомментировал президент РФ.

Путин напомнил про недавний инцидент с прорывом дамбы в Уссурийске. Объект не выдержал напора воды после прошедших осадков, мощного циклона и тайфуна. В результате ЧП пострадали свыше 44 тысяч местных жителей, а ущерб, нанесенный стихийным бедствием, оценивается в семь миллиардов рублей. Глава государства заявил, что подобные ситуации должны быть исключены в дальнейшем.

Сам Владимир Путин находится сейчас во Владивостоке, куда он прибыл для участия в VIII Восточном экономическом форуме. Известно, что главной темой текущего года станет «Путь к сотрудничеств, миру и процветанию».

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле раскрыли содержание речи Путина на пленарной сессии ВЭФ-2023.