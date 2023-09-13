Фото, видео: Пресс-служба SHAMAN; 5-tv.ru

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Никогда не видевшие жизни мирного города ребята были поражены не только масштабами концерта, но и красотой Северной столицы.

Команда SHAMAN привезла семью из Донецка на грандиозное шоу «Я русский». Своими впечатлениями после концерта наши соотечественники поделились с руководителем пресс-службы SHAMAN Антоном Коробковым-Землянским специально для 5-tv.ru.

Целеустремленный Никита Голинковский, который учится в 10-м классе и в будущем мечтает стать журналистом, написал SHAMAN письмо, где сообщил о желании своей семьи побывать на одном из концертов своего кумира.

«Вся наша семья очень любит твое творчество! А твои песни сияют одним из самых светлых и сильных чувств — любовью как к ближнему, так и к нашей необъятной Родине. Для нас твои песни имеют особый смысл. Они вдохновляют и дарят нам надежду», — говорится в письме.

Команда знаменитого артиста не смогла пройти мимо и привезла семью из Макеевки Донецкой области на грандиозное шоу SHAMAN «Я русский», которое прошло 9 сентября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. По признанию Голинковских, они были потрясены масштабами представления, спецэффетками, и, конечно, сочли настоящей удачей увидеть воочию своего любимого исполнителя.

Как рассказала Оксана Голинковская, она пела и танцевала от начала и до самого конца масштабного мероприятия SHAMAN. Женщина знает все песни любимого исполнителя. До сих пор ей не верится, что происходящее с ней реально.

«Конечно, когда зачитал Ярослав наше письмо, это было очень трогательно. Люди сзади нас сидели, начали кричать: „Кто же?! Покажите!“, как-то мы растерялись. Я уже на последней минуте вытянула руку и прокричала: „Мы здесь!“. Люди обернулись, нас поздравляли, кричали, что мы молодцы, что мы здесь», — поделилась Оксана Голинковская.

16-летний Никита, отличившись своей эрудированностью, отметил, что японцы, приходя на то или иное выступление, берут с собой неоновые светящиеся палочки. По мнению парня, SHAMAN вносит новую российскую традицию по типу японской. Ведь сейчас тысячи россиян, приходя на концерты любимого артиста, берут с собой флаги Родины.

«Это внушает какую-то надежду, потому что именно с этого начинается Родина, с нашего любимого триколора. Именно поэтому это дает определенную надежду, веру в будущее, что вся эта молодежь вырастет, они станут взрослыми, и они будут строить светлое и великое будущее», — отметил Никита.

Его младший брат Матвей, наоборот, немногоречив. Парень не привык словесно выражать эмоции, которых после посещения шоу SHAMAN полным полно!

«Все вообще идеально!» — кратко подметил мальчик.

Своей любимой композицией Матвей назвал песню «Я русский», однако, как смеется его мама, у мальчика постоянно меняются фавориты среди хитов его любимого артиста SHAMAN, ведь всего некоторое время назад Матвей уверял, что песня «Мед» является самой обожаемой. Однако все эти детали незначительны. Главное, что любимый исполнитель неизменен!

На следующий день после грандиозного мероприятия руководитель пресс-службы SHAMAN Антон Коробков-Землянский специально для семьи Голинковских провел экскурсию по Санкт-Петербургу. Вместе они покатались на теплоходе по Неве, посетили Александро-Невскую лавру и даже были в «Русском музее», который, кстати говоря, несколько месяцев назад посетил и сам SHAMAN, где певец с автором и ведущей 5-tv.ru Светланой Шевченко порассуждал о судьбе русского человека через призму искусства.

«Это культурная столица нашей Родины! Честно, когда приехал, первое впечатление было такое, как будто я попал в Древний Рим!» — поделился своими эмоциями Никита Голинковский.

Ранее 5-tv.ru писал, что на концерте SHAMAN в Петербурге поклонница упала в обморок.