Из Африки в Сибирь: как в России отпразднуют Международный день коренных народов

На Международный день коренных народов приедут из Африки и Латинской Америки

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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Впервые он пройдет в будущем году в Красноярске.

Международный день коренных народов планируется отметить в 2024-м году в Красноярке. Как рассказал представитель региональной ассоциации коренных малочисленных народов Севера Красноярского края Владимир Хоменко, выступая на сессии «Диалог культур коренных народов России и Китая», в праздновании примут участие представители стран Африки и Латинской Америки.

Такой пройдет в Сибири впервые и будет организовано в формате фестиваля в августе следующего года. По словам Владимира Хоменко, основной задачей мероприятия станет обмен опытом с зарубежными представителями коренных народов. Будут ранообразные мастер-классы и круглые столы. Планируется, что приедут гости из самых дальних уголков планеты, например, стран Африки и Латинской Америки.

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