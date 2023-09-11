Путин подписал указ о 100% компенсации военной пенсии
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Это коснется военных пенсионеров, мобилизованных и контрактников, участвующих в СВО.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о 100% ежемесячной компенсации военной пенсии. Соответствующая публикация появилась на официальном портале правовых актов.
Согласно тексу положения, пенсия будет компенсировать отдельным категориям военнослужащих, а именно — военным пенсионерам, мобилизованным и контрактникам, заключившим документы для участия в СВО на территории Украины.
Путин поручил правительству РФ взять под свой контроль ряд вопросов. В частности, кабмин должен будет определить порядок осуществления выплат и обеспечить финансирование расходов.
Уточняется, что указ вступает в сиу и начинает распространяться на правоотношения со дня его подписания.
Для военных, заключивших контракт, компенсации будут производиться в период с 24 февраля 2022 года, а для призванных на службу в ряды ВС РФ в рамках мобилизации — с 21 сентября того же года.
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