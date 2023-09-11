МВД России объявило в розыск мэра Днепра Бориса Филатова
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Фото: Днепропетровская городская рада
В отношении него прежде было возбуждено уголовное дело.
В России в розыск объявлен мэр Днепра Борис Филатов. Данная информация следует из базы данных МВД.
«Филатов Борис Альбертович. Украинец. Разыскивается по статье УК РФ», — говорится в реестре.
Известно, что прежде в отношении чиновника было возбуждено уголовное дело о подстрекательстве к геноциду.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Следственном комитете установили — атаки дронов на аэродромы Дягилево и Шайковка в прошлом году организовал полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Бурденюк.