Ему было 79 лет: в Шотландии умер «отец» овечки Долли

Фото: www.globallookpress.com / Tobias Junghannß

Читайте нас в: Дзен Новости

Иэн Уилмут совершил научный прорыв, но и сегодня эксперимент считается предметом дискуссий.

В Шотландии скоропостижно ушел из жизни ученый, получивший в народе прозвище «отец овечки Долли». Иэна Уилмута не стало на 80-м году жизни, сообщает издание Scottish Sun со ссылкой на заявление Эдинбургского университета, где ученый трудился много лет.

«Мы глубоко опечалены известием о кончине профессора сэра Иэна Уилмута», — приводит газета сообщение университета, в котором ученый работал до выхода на пенсию в 2012 году.

Ученую степень Уилмут получил в области биологии, медицины и генетики. На протяжении практически всей жизни шотландец трудился во благо науки и медицины, но только в 1995 году снискал мировую известность благодаря эксперименту с овечкой Долли. Уникальная технология по разработке методов клонирования позволила Уилмуту создать первое клонированное млекопитающее.

К сожалению, клонированная овечка прожила всего шесть лет. Долли умерла 14 февраля 2003 года от прогрессирующего заболевания легких, которое было вызвано ретровирусом. Такие заболевания чаще всего проявляются у старых овец, но ученым так и не удалось доказать, что Долли состарилась раньше положенного срока из-за генетических нарушений.

Ранее 5-tv.ru писал, что генетики клонировали щенков бигля со светящейся зеленым шерстью.