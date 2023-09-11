Сразу двум актрисам театра Вахтангова понадобилась медицинская помощь

Актрисы Петерсон и Вележева обратились к врачам с жалобами на самочувствие

Фото: www.globallookpress.com / Баранов Владимир

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Что случилось с артистками?

Актрисы театра имени Вахтангова Агнесса Петерсон и Лидия Вележева вынуждены были обратиться за медицинской помощью. Однако, как стало известно 5-tv.ru, ничего серьезного с артистками не произошло и с профессиональной деятельностью их жалобы не связаны.

По информации источника 5-tv.ru, заслуженная артистка России Агнесса Петерсон действительно обращалась к медикам из-за несчастного случая: она шла по улице и упала. Ей была оказана необходимая помощь и, счастью, сейчас с ней все в порядке.

Что касается Вележевой, она также прибегала к медицинской помощи, но из дома. Ни о какой госпитализации речи не идет.

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