«Встретиться один на один»: зачем Ким Чен Ын собирается в Россию

Песков: Ким Чен Ын может встретиться с Путиным один на один в ходе визита в РФ

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Лидер КНДР посетит страну в ближайшее время по приглашению Владимира Путина. Чего ожидать?

Во время официального визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию запланированы переговоры с участием делегаций обеих стран. Об этом РИА Новости рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«И переговоры делегаций, и, при необходимости, встреча один на один», — заявил пресс-секретарь президента.

Какие именно темы будут на повестке дня — пока не известно.

Предположительно, встреча двух лидеров состоится на полях Восточного экономического форума-2023 (ВЭФ), который проходит во Владивостоке. Путин уже прибыл туда в рамках пленарной сессии, на которой ожидается его выступление 11–12 сентября.

10 сентября во Владивостоке начал свою работу VIII Восточный экономический форум. Участники ВЭФ-2023 обсудят все вопросы «на пути к сотрудничеству, миру и процветанию». Именно так звучит главная тема форума.

Программа, рассчитанная до 13 сентября, будет насыщенной — ожидается много мероприятий, многочисленные дипломатические встречи и подписания крупных контрактов между инвесторами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин поздравил Ким Чен Ына с 75-летием основания КНДР.