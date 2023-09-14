Адреналиновый укол в сердце: что осталось за кадром шоу SHAMAN в Петербурге

Фото, видео: Пресс-служба SHAMAN; 5-tv.ru

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Некоторое время назад автор и исполнитель бросил себе вызов, заявив о выступлении на крупнейшем стадионе Европы.

Автор и исполнитель SHAMAN представил свое грандиозное шоу «Я русский» на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Певец собрал полный аншлаг, выступив перед 60-тысячным стадионом. Поклонники в унисон спели с любимым исполнителем, размахивая триколорами.

«Когда я увидел эту площадку, когда я приехал, восхитился масштабами, и, что называется, произошел адреналиновый укол в сердце. И это сразу тебя наполняет силами, потому что ты понимаешь, что огромное количество людей, света, звука, аппаратуры. Это очень большая ответственность», — эксклюзивно отметил SHAMAN в разговоре с автором и ведущей 5-tv.ru Светланой Шевченко.

С культурной столицей России артиста связывает целая история — его прадедушка на протяжении всей блокады защищал Ленинград от фашистов. Поэтому свой день перед выступлением исполнитель начал с выстрела из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. А накануне в День начала Блокады Ленинграда SHAMAN возложил цветы к Пискаревскому мемориалу, отдав дань памяти героям.

«Этот выстрел, понятное дело, приурочен к дню начала Блокады Ленинграда. <…> Есть такое выражение, когда пушки говорят, музы молчат. Я думаю, что все-таки сегодня в „Газпром Арене“ к завершению вечера наша пушка выстрелит по-громче», — отметил певец.

Выступать на такой огромной площадке — большая ответственность. SHAMAN весь день носился по всему стадиону, контролировал все процессы, связанные с подготовкой к мероприятию. Репетиции, прогон по несколько раз ключевых моментов шоу. Все должно работать как часы. Это принцип артиста, который является традиционно главным продюсером и идеологом своих шоу.

Традиционно перед началом выступлением SHAMAN три раза перекрестился. Силы певцу дают и его родные, которые не могли пропустить столь значимое событие. За репетицией внимательно наблюдала его супруга Елена Мартынова, волнуясь за любимого супруга. В беседе с журналистами певец отметил, что в первую очередь его вторая половинка переживает за его здоровье, так как на сцене множество аппаратуры и огромных конструкций.

Во время шоу SHAMAN вновь спел со своим отцом Юрием Дроновым — под его аккомпанемент на гитаре. Вывести своего папу на сцену была исключительного инициатива самого артиста.

«Тут это что-то грандиозное. Здесь прямо сразу чувствуется вот эта мощь. В Новомосковсе тоже стадион, но это все более плоское, а здесь вверх все уходит. Интересная арена», — поделился своими впечатлениями Юрий Дронов.

Поклонники артиста встретили полюбившегося певца под восторженные визги и овации. Одну из своих почитательниц SHAMAN пригласил на сцену во время исполнения песни «Ты моя». Та, не справившись с эмоциями от нахождения рядом со своим кумиром, даже упала в обморок прямо на сцене.

Артист балета Сергей Полунин исполнил для публики свой патриотический танец под песню «Встанем». А финале прозвучал гимн России, и многотысячная толпа хором подпевала исполнителю.

Пресс-служба SHAMAN; 5-tv.ru

Руководитель пресс-службы артиста Антон Коробков-Землянский убежден, что день, когда SHAMAN приезжает с концертом в тот или иной город, можно по истине назвать Днем России. Ведь в эти моменты поклонники певца машут российскими флагами, поют патриотические композиции, отдавая дань почтения своей стране.

«Все, что происходило сегодня здесь и вообще происходит с ним, он уже давно это прожил в своих мыслях, он давно уже это придумал. И концерт в Новомосковске, здесь и Кремль будущий, и другие большие и маленькие концерты — я думаю, что он в голове уже как продюсер продумал, прожил, и ему просто не терпелось показать это все публике», — уверен Коробков-Землянский.

Ранее 5-tv.ru писал, что супруга SHAMAN волнуется за него перед концертами.