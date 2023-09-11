Армения начала совместные учения с США Eagle Partner

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

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Официальная церемония прошла недалеко от Еревана.

Армения начала совместные учения с миротворцами США Eagle Partner. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на представителя командования американской армии в Европе и Африке.

Уточняется, что официальная церемония начала учения состоялась в учебном центре «Зар», который расположен недалеко от Еревана. В тренировках задействованы 85 американских и 175 армянских военных.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что страны — члены НАТО планируют провести крупнейшие со времен холодной войны учения «Стойкий защитник» (Steadfast Defender).