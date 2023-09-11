Установлены имена 300 карателей, истреблявших население Белорусской ССР в ВОВ
Фото: Леонид Бернштейн / ТАСС
Речь идет о латышских и литовских преступниках.
В Минске установили личности более 300 латышей и латвийцев, истреблявших жителей Белорусской ССР в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила Генеральная прокуратура республики на своем официальном сайте.
Ведомством было расследовано дело о геноциде населения во времена ВОВ. Удалось раскрыть имена 336 карателей, а также реализованные ими преступления.
В списке белорусской Генпрокуратуры значатся фамилии 251 латыша и 85 литовцев. Батальоны, в которых они орудовали, формировались приверженцами националистических взглядов.
Надзорное ведомство называет особенно циничным, что каратели в своих документах называли убийства мирных граждан «специальной обработкой». Расследование преступлений оккупационных властей будет продолжаться.
Ранее 5-tv.ru писал, что суд признал геноцидом действия нацистов под Сталинградом в годы ВОВ.