На ВЭФ назвали приоритетные направления сотрудничества России и стран АСЕАН
Фото: Софья Сандурская / ТАСС
Объем торговли с государствами Юго-Восточной Азии планируется увеличить до 100 миллиардов долларов в год.
Россия создает дополнительные стимулы для развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом заявил председатель Делового совета Россия — АСЕАН Иван Поляков в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).
В числе приоритетных для взаимодействия направлений он назвал обеспечение продовольственной и энергетической безопасности, экономику замкнутого цикла, экологию, цифровизацию, развитие умных городов, сферу науки и образования.
Также Поляков отметил важность поддержки деятельности российских компаний в Юго-Восточной Азии, совершенствования механизмов продвижения российского экспорта, экспансии товаров и услуг с увеличением торговли до 100 миллиардов долларов в год.
VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10–13 сентября 2023 года. ВЭФ — одна из крупнейших российских международных площадок, которая ежегодно с 2015 года принимает гостей на острове Русский (Владивосток, Приморский край).
Ранее 5-tv.ru сообщал, что гендиректор РЖД Олег Белозеров в ходе ВЭФ заявил об увеличении объема железнодорожных перевозок с Китаем на 26% по сравнению с прошлым годом.