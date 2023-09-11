Полиция в Новосибирске задержала трех подозреваемых в серии диверсий на ж/д

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; Telegram / МВД МЕДИА / mediamvd; 5-tv.ru

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Задержанные признались, что получали задания в ходе переписки в мессенджере.

Совместными усилиями МВД и УФСБ России удалось выявить и задержать троих подозреваемых в совершили серии диверсий на территории страны. Об этом сообщила официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк.

Задержаны были три жителя Новосибирской области. Следствие вышло на них после ЧП в Советском районе — там произошел поджог железнодорожного релейного шкафа. Злоумышленники оставили на месте преступления улики, которые позволили идентифицировать их.

Один из фигурантов признался, что получал задания в переписке в одном из мессенджеров. Вместе с сообщниками они снимали результаты проделанной работы и направляли некому «куратору» за вознаграждение. Известно, что за диверсию на ж/д им обещали десять тысяч рублей.

Полиция предполагает, что задержанные могут быть причастны к ряду других преступлений, а именно — поджогу контейнера телекоммуникационного оборудования и самолета на территории завода имени В. П. Чкалова, расположенного также в Новосибирской области.

Ирина Волк уточнила, что задержанным было предъявлено обвинение по статье, предусматривающей наказание за совершение диверсии при отягчающих обстоятельства. В настоящее время они заключены под стражу.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ задержала подозреваемого в подготовке железнодорожной диверсии в Крыму.