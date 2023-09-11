В Минобороны сообщили об уничтожении беспилотника над Белгородской областью

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

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Попытка террористической атаки была пресечена в 13:00 по московскому времени.

Украинский беспилотный летательный аппарат был сбит в небе над Белгородской областью. Об этом Минобороны РФ сообщает в своем Telegram-канале.

В оборонном ведомстве уточнили, что киевский режим для реализации террористического акта использовал БПЛА самолетного типа. Вражеский летательный аппарат был своевременно замечен и сбит дежурными средствами противовоздушной обороны.

Киевский режим намеревался совершить атаку на объекты на территории РФ, отмечается в публикации. Преступная попытка была пресечена в районе 13:00 по московскому времени. О пострадавших или разрушениях не сообщается. В каком именно районе упал сбитый дрон — также неизвестно.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ в Херсонской области.