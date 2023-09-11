Держим марку: во Владивостоке стартовал серийный выпуск пикапов Sollers ST6

Фото: Минпромторг РФ

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Какие детали будут использовать для авто и как это повлияет на дальнейшее развитие отрасли?

Во Владивостоке стартовал серийный выпуск пикапов Sollers ST6. Реализацией проекта занимается компания «Соллерс», наладившая производство на бывшем заводе Mazda-Sollers.

В мероприятиях, посвященных старту выпуска пикапов, принял участие глава Минпромторга Денис Мантуров. Также с ним присутствовала председатель совета директоров компании-производителя Адиля Ширинова.»

«Сегодня во Владивостоке мы дали старт серийному производству новых пикапов Sollers ST6, а в 2024 году предприятие планирует запустить производство еще одной модели Sollers, в рамках реализации СПИК. Кроме того, группа „Соллерс“ планирует дальнейшее расширение продуктовой линейки транспортных средств, которые будут выпускаться на Дальнем Восток», — подчеркивал Мантуров.

Sollers ST6 ― лицензионная копия китайского рамного пикапа JAC T6. ST6 будет представлен на российском рынке в двух версиях ― с двухлитровым 177-сильным и 136-сильным двигателем такого же объема в паре с безальтернативной шестиступенчатой механической трансмиссией с приводом на обе колесные оси. Максимальная скорость автомобиля составляет 150 км/ч.

Покупатели смогут выбрать также любой из шести основных цветов пикапа. Машины будут делать в двух комплектациях — «базовой» и «комфортной». Старт продаж запланирован на октябрь 2023 года.

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