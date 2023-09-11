«От него многое зависит»: глава ТПП Катырин оценил перспективы цифрового рубля

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Ранее цифровой рубль начали тестировать в 13 банках.

У цифрового рубля есть неплохие перспективы. Об этом на полях Восточного экономического форума-2023 (ВЭФ) заявил президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

«Многое зависит от того, как будут развиваться процессы с цифровым рублем. У него есть хорошая, на наш взгляд, возможная перспектива. Сегодня есть цифровой юань, мы ввели цифровой рубль», — отметил он.

Так, в стране выросло число самозанятых, и это несет некоторые риски для малого бизнеса. Определенные направления сейчас восстанавливаются с нуля, поэтому внедрение цифрово рубля очень важно. Помимо этого, он исключает использование доллара и других валют в работе.

Во Владивостоке продолжает свою работу VIII Восточный экономический форум, стартовавший 10 сентября. Участники ВЭФ-2023 обсудят все вопросы «на пути к сотрудничеству, миру и процветанию». Именно так звучит главная тема форума.

Программа, рассчитанная до 13 сентября, будет насыщенной — ожидается много мероприятий, многочисленные дипломатические встречи и подписания крупных контрактов между инвесторами. Также состоится пленарная сессия с участием президента РФ Владимира Путина 11–12 сентября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Центробанк сообщил о начале тестирования цифрового рубля в 13 банках.