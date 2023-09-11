Легенду волейбола СССР Виктора Борща увезли в больницу сразу после дня рождения

Фото: Неменов Александр / ТАСС

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Что случилось с девятикратным чемпионом СССР?

Советский волейболист и тренер Виктор Борщ экстренно госпитализирован в одну из больниц Подмосковья. Как стало известно 5-tv.ru, у легендарного спортсмена подозрение на закрытый перелом шейки бедра.

Виктор Борщ, который 9 сентября отметил свой 75-летний юбилей, попал в больницу на следующий день после дня рождения. По информации 5-tv.ru, несчастный случай с заслуженным спортсменом произошел на его даче в Химках накануне вечером, 10 сентября. В результате чего Борщ получил серьезную травму. Сейчас врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

Виктор Борщ — советский волейболист и волейбольный тренер, игрок сборной СССР, бронзовый призер Олимпийских игр 1972 года, девятикратный чемпион СССР.

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