В СК назвали причину смерти москвички после употребления арбуза

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Действительно ли сладкий плод оказался губительным для женщины?

Сердечная недостаточность стала причиной смерти москвички после поедания арбуза. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Следственного комитета.

Уточняется, что в крови 48-летней женщины признаков отравления найдено не было.

«По предварительным данным судебно-медицинского исследования, признаков отравления какими-либо веществами не обнаружено и причиной смерти является острая сердечная недостаточность. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.

Прежде правоохранители установили, что женщина приобрела ягоду в одном из магазинов в центре столицы. Арбуз она ела не одна, а вместе с членами семьи. После трапезы женщина почувствовала недомогание и скончалась. Известно, что она страдала рядом хронических заболеваний, однако точные диагнозы не назывались.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем грозит переедание арбузов.