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Политический лидер Украины намекнул, что гражданам страны впору готовиться к худшему.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые признал ошибки своей армии, попутно подготовив граждан страны к худшему исходу. В контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) не стоит ждать хэппи-энда из-за больших потерь. Об этом политический лидер заявил в интервью телекомпании CNN.

С момента начала спецоперации прошло больше года, но ни одна из попыток ВСУ контратаковать не принесла Украине сколько-нибудь значимых результатов. Все массированные атаки боевиков были успешно отражены российскими бойцами. На фоне ожесточенных боев Украина понесла потери, а восполнять ресурсы стало просто нечем.

«Во-первых, это не фильм, он не длится полтора часа. Это контрнаступление, это не кино с хеппи-эндом, у нас не будет хеппи-энда», — сказал он.

По словам Зеленского, регулярные поставки вооружения странами-союзниками также не дают никакой гарантии и не приносят быстрого результата. Только за последнее время солдаты ВСУ получили новые танки, беспилотники и опытных американских бойцов, но и это не спасает от провала.

«Пока мы сидим и говорим об этом контрнаступлении, когда многие люди говорят, что оно идет очень медленно, оно все еще продолжается», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Белом доме не исключили возможность поставок ракет ATACMS Украине.