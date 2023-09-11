ЦБ: предложение о лимите на вывод рублей за границу требует обсуждения

Фото: А. Белкин / ТАСС

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Регулятор намерен проанализировать, насколько востребован этот механизм.

Идея главы ВТБ Андрея Костина о введении лимита на сумму вывода рублей за границу требует рассмотрения. Так на предложение отреагировал статс-секретарь председателя Центробанка РФ Алексей Гузнов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Гузнов отметил, что Костин поделился предложением только сегодня, однако в ЦБ уже взяли его во внимание. По словам зампредседателя регулятора, речь идет об оценках циркуляции денег — их перевода за границу, последующего возвращения в страну и движения на биржу.

«Соответственно, валюта выкупается и уходит за рубеж. Это требует оценки, анализа того, насколько этот механизм действительно задействован и так далее», — приводит агентство ТАСС слова Гузнова.

VIII Восточный экономический форум стартовал во Владивостоке 10 сентября. Он продлится до 13 числа. Программа будет насыщенная — ожидается много мероприятий, многочисленные дипломатические встречи и подписания крупных контрактов между инвесторами. Также состоится пленарная сессия с участием президента РФ Владимира Путина.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле раскрыли содержание речи Путина на пленарной сессии ВЭФ-2023.