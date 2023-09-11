В Кремле раскрыли содержание речи Путина на пленарной сессии ВЭФ

Песков: Путин на пленарной сессии ВЭФ оценит развитие Дальнего Востока за 10 лет

Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев

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О главных темах рассказал пресс-секретарь российского лидера.

Президент РФ Владимир Путин в рамках пленарной сессии VIII Восточного экономического форума даст оценку развитию Дальнего Востока за последние десять лет. Об этом его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил в беседе с «Известиями».

По его словам, ожидается два доклада, включая выступление вице-президента Лаоса Пани Ятхоту.

«Президент сделает очень много важных заявлений», — подчеркнул Песков.

Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, выступая на сессии «Открытый Дальний Восток в мировой экономике: достижения и планы на будущее», отметил, что за последнее десятилетие регион заметно прогрессирует. На Дальнем Востоке было принято 75 федеральных законов, а также свыше 400 правительственных актов. Он обратил внимание, что сам Путин называл развитие Дальнего Востока «национальным приоритетом».

VIII Восточный экономический форум стартовал во Владивостоке 10 сентября. Он продлится до 13 числа. Программа будет насыщенная — ожидается много мероприятий, многочисленные дипломатические встречи и подписания крупных контрактов между инвесторами. Также состоится пленарная сессия с участием президента РФ Владимира Путина.

ВЭФ с 2015 года собирает гостей со всего мира на своей площадке на острове Русский в Приморском крае. Форум стал одним из крупнейших. Главной темой текущего года станет «Путь к сотрудничеств, миру и процветанию».

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