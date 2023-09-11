Раскрыты подробности смерти москвички после употребления арбуза

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Известно, что сезонную ягоду она ела не одна. Как себя чувствуют остальные?

Стало известно, что скончавшаяся после употребления арбуза 48-летня женщина в Москве страдала хроническими заболеваниями. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по району Хамовники.

В рамках проверки удалось установить, что женщина приобрела ягоду в одном из магазинов в центре столицы. Арбуз она ела не одна, а вместе с членами семьи. После трапезы женщина почувствовала недомогание и скончалась. Известно, что она страдала рядом хронических заболеваний, однако точные диагнозы не называются.

Следствие продолжает проводить все необходимые мероприятия для установления точных причин и обстоятельств ее гибели. В том числе допрашиваются родственники погибшей.

Дело также находится на контроле прокуратуры. В надзорном ведомстве уточнили, что члены семьи после употребления арбуза на самочувствие не жаловались.

Точная причина смерти женщины будет озвучена после окончания судбно-медицинских экспертиз.

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