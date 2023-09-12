Татьяна Васильева, Баста и другие на открытии театрального сезона в «Ленкоме»

Фото, видео: 5-tv.ru

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97-й театральный сезон открылся премьерой муздрамы «Маяковский».

В театре «Ленком Марка Захарова» состоялся сбор труппы на открытии 97-го театрального сезона. О значимых событиях театра и планируемых премьерах рассказали директор «Ленкома» Марк Варшавер и главный режиссер Алексей Франдетти.

Свое выступление перед сотрудниками театра Марк Варшавер начал со слов памяти об ушедших актерах, среди которых Инна Чурикова, Глеб Панфилов, Борис Чунаев, Владимир Кузнецов.

«Мы не могли пройти мимо такого события и открыли мемориальную гримерную Инны Михайловны Чуриковой. Теперь будем приходить и вспоминать ее в этой прекрасной гримерной, где там все по-домашнему сделано, где она сама делала так, как ей нравилось», — рассказал Марк Варшавер.

97-й театральный сезон открылся премьерой муздрамы «Маяковский» режиссера театра Алексея Франдетти, созданной в соавторстве с композитором и автором текстов Василием Вакуленко (Баста) и драматургом Никой Симоновой. Постановка посвящена 130-летию Владимира Маяковского. В написанной к спектаклю музыке преобладают мотивы фатального одиночества и поиска себя.

«Для меня музыка не имеет каких-то сложных постановок. Музыка бывает уместной или нет. Вопрос лишь в форме, стилизации и аранжировке. Мне было интересно, и для меня каждый мой концерт, в целом, — это мюзикл, мономюзикл, можно сказать. Ничего сложного и невозможного не было», — отметил Баста в эксклюзивном разговоре с корреспондентом 5-tv.ru.

В новом сезоне будут представлены как постановки в современной манере, среди которых спектакли «Маяковский», «Маршрут построен», так и в классической. Режиссер Андрей Прикотенко готовит постановку на пьесу Горького «На дне», которая будет показана на сцене «Ленкома» ориентировочно в декабре этого года.

«Мы, безусловно, репертуарный театр драматический, и, конечно, главный акцент нашего театра на драматических произведениях и режиссерах, которые ставят спектакли такого уровня как Достоевский, Чехов, Горький», — подчеркнул Марк Варшавер.

Семен Спивак представит постановку «Танго» по драме польского писателя Славомира Мрожека, а главный режиссер театра Алексей Франдетти занимается созданием музыкального семейного спектакля «Калиф-Аист» для взрослых и детей.

«Это воспитательное произведение, и, безусловно, должно быть необыкновенно красивым и на необыкновенной правде построено, потому что детям лгать нельзя, они это чувствуют и понимают», — отметил директор «Ленкома».

Также в вестибюле театра открылась выставка «Марк Захаров. Аплодисменты не кончаются. К 90-летию Мастера» в память о легендарном художественном руководителе «Ленкома», где показываются основные вехи жизни и творчества маэстро. Экспозиция включает несколько основных разделов. На стенде «Захаров репетирует» представлены уникальные фотографии режиссера и сцены с его репетиций. В разделе «Суперпрофессия», названном в честь известной книги Захарова, рассказано о видении Мастера режиссуры как конструкции, обладающей сильное влияние на подсознание человека. Особое внимание хочется уделить специальному стенду «Два Марка», тема которого посвящена более чем 40-летнему сотрудничеству Марка Захарова и Марка Варшавера. Вместе они внесли весомый вклад в развитие «Ленкома», а Марк Варшавер на протяжении 45 лет служит на благо театра по сей день. Также в память о Марке Захарове открыли мемориальный кабинет.

Театральную труппу пополнили народная артистка РФ Татьяна Васильева и заслуженный артист РФ Максим Аверин, а также молодые актеры Наталья Инькова, Евгений Скочин, Кирилл Русин и другие. Традиционно на сборе труппы были объявлены имена победителей Премии Международного театрального фонда имени Евгения Леонова. В номинации «Лучшая женская роль второго плана» победили народная артистка РФ Анна Якунина и Светлана Илюхина. А в категории «Лучшая мужская роль второго плана» выделили народного артиста РФ Андрея Леонова и Сергея Пиотровского. Награду за «Лучшую роль в эпизоде» получил Александр Карнаушкин.

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