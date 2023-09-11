«Второй Артемовск»: в Запорожской области рассказали о ситуации в Работино

Рогов: село Работино превращается для ВСУ во второй Артемовск

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Российская армия успешно разбивает самые боеспособные украинские подразделения.

Село Работино становится для украинских нацистов «вторым Артемовском». Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, на участках запорожского фронта сейчас развернулись активные боевые действия. В районе Работино российская армия успешно наносит поражение самым боеспособным подразделениям ВСУ. Село стало местом «утилизации» украинских нацистов, подчеркнул лидер общественного движения.

«На смену бахмутской (Бахмут — украинское название Артемовска. — Прим. ред.) мясорубке, пришла работинская. Наступали — веселились, проиграли — прослезились», — прокомментировал Рогов беседе с агентством РИА Новости.

Не только Работино, но и Вербовое стало площадкой боестолкновений, уточнил он. Враг предпринимает попытки прорыва, однако оказывается разбит совместными усилиями российской авиации и артиллерии. По словам Рогова, только за прошедшую неделю ВСУ совершали 40 безуспешных попыток реализовать наступательные действия в регионе.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что анонсированное контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Он отметил, что российской армии удается успешно отражать штурмовые действия противника. Глава государства заверил, что украинским неонацистам не удастся прорвать оборону ни на одном из направлений. По словам президента, враг несет тяжелые потери, а его техника, в том числе западная, «горит за милую душу» в зоне СВО.

В рамках селекторного совещания Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу раскрыл, что за три месяца киевский режим потерял свыше 66 тысяч боевиков ВСУ и 7,6 тысячи единиц техники, в том числе поставленной Западом. Он акцентировал внимание на безуспешности наступательных действий противника — поставленных целей ВСУ не удалось добиться ни на одном из направлений.

Ранее 5-tv.ru писал, что российская армия ликвидировала более 550 боевиков ВСУ в зоне СВО за сутки.