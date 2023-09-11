С прицелом на будущее: первый чемпионат креативных идей НМГ объединил студентов из 81 региона РФ

Фото: www.globallookpress.com / Monika Skolimowska

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Студенты показали, какой видят индустрию развлечений в своей стране.

Завершился Первый чемпионат креативных идей «Создатели», который проходил среди российских студентов. Как сообщает пресс-служба Национальной Медиа Группы, которая является организатором мероприятия, участниками конкурса стали более тысячи студентов из 81 региона РФ.

Всего в чемпионате было 250 команд из 75 высших учебных заведений, которые презентовали свои проекты в направлениях «Экономика», «Информационные технологии», «Юриспруденция» и «Химия и биотехнологии». Защита работ проходила 8 сентября в онлайн-формате. Команды представили свои проекты в секциях «Контент завтрашнего дня» и «Большая идея». Участники предложили уникальные сюжеты сериалов и шоу, а также инновационные идеи для контента в индустрии развлечений. При этом защита проектов велась не только с точки зрения креативности, но и обоснованности их реализации.

Первые два места заняли команды LAVA Project и «Медиафрукты», а третье между собой поделили Dream Team и Killer Queen. Победители получили по 100 тысяч рублей каждый, а финалисты — по 35 и 20 тысяч.

Стоит отметить, что один из специальных призов для участников чемпиона был спецприз от «Пятого канала». Его получили команда «Омичи», которых теперь ждут на интересную экскурсию в студию.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кириенко наградил победителей интеллектуального конкурса «Лига знаний».