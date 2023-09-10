Перспективные дальневосточные бренды представили на ВЭФ-2023

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Какие тренды сегодня возымеют успех? Что предпочитает отечественный покупатель?

Выездная сессия «Растущие бренды Дальнего Востока» состоялась в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). В воскресенье, 10 сентября, участники собрались на дискуссию в кинотеатр «Океан» на Набережной улице.

Был отмечен спрос жителей страны на продукцию российских брендов — в сфере туризма, еды и одежды. На сессии выступили восемь представителей дальневосточных компаний, они кратко представили свою продукцию.

В частности, проект «Береги» в июне выиграл конкурс лучших брендов России в категории «Креативные индустрии». Он был представлен ранее его авторами Тарасом и Татьяной Шарыга президенту РФ Владимиру Путину на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени».

Журналисты «Известий» также поговорили с представителями брендов, представленных на ярмарке.

«Это наш новый бренд „Куби Дуби“ — игрушки деревянные, экологически чистые. Они делаются в Приморском крае, село Чугуевка. Очень большое производство у нас там. В чем их преимущество? Они экологически чистые, некрашеные, ни лак, ни краску не используем. Они красивые, они качественные», — рассказал Дмитрий Клименко.

Многие создатели отмечают, что сейчас их бренды известны за пределами Дальнего Востока.

Коммерческий директор, сооснователь компании «Рапид Био» по производству экспресс-тестов Семен Покацкий рассказал о влиянии западных санкций. По его словам, они внесли свои коррективы лишь изначально. Какие-то элементы компании приходится закупать за рубежом, основные партнеры «Рапид Био» расположены в Китае и Индии.