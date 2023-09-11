«Друг» Сталина, предсказавший сильную Россию: загадка феномена Вольфа Мессинга

Фото: ТАСС

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Дискуссии вокруг способностей великого иллюзиониста продолжаются до сих пор.

Одной из самых загадочных личностей прошлого века, безусловно, по праву считается Вольф Мессинг. Кто-то считает его искусным иллюзионистом и талантливым артистом, другие приписывают ему мистические способности и называют настоящим экстрасенсом.

Кем же на самом деле был человек, «видевший сквозь время»? 5-tv.ru вспомнил яркие страницы из биографии заслуженного артиста РСФСР.

Так кто ты есть?

Мессинг родился 10 сентября 1899 года в небольшом поселке под Варшавой. Многие биографы отмечают, что в детстве он страдал от сильнейших головных болей и лунатизма, что самые ярые почитатели его дара называли расплатой за будущие уникальные способности.

С юного возраста Вольф изучал Библию, ему прочили служение в сане раввина, хоть он особо этого и не хотел. Однако один эпизод из жизни подтолкнул его к поступлению в религиозное заведение: ему явился сам «ангел», предрекший Мессингу «великие дела», если тот станет раввином.

Многим позже выяснилось, что ангелом на самом деле был переодетый бродяга, нанятый его отцом. Тем не менее, юноша бросил учебу очень быстро и сбежал в Берлин.

Там его артистичная натура и была замечена современниками. Одним из них стал профессор психиатрии Норман Абель, якобы ставший чуть ли ни одним из первых, чьи мысли прочитал Мессинг.

Именно он проводил с молодым человеком разного рода эксперименты, помогая в организации гастролей по всей Европе. Таким образом, к началу Второй мировой войны и побегу Мессинга в СССР о его феноменальных способностях знали во многих странах.

Концертную деятельность и демонстрации своих способностей уже советскому зрителю Вольф не прервал, и скоро о нем заговорил наши соотечественники. Кстати, иллюзионист неоднократно заявлял, что войны между советским народом и нацистами из Германии не избежать.

И он же предрек СССР победу в 1945 году. По словам историка и писателя Александра Мосякина, Мессингу удалось назвать точную дату подписания Акта о капитуляции Германии — 8 мая.

Мессинг даже якобы общался с Иосифом Сталиным. Считается, что он мог посещать Кремль без специального пропуска.

Правда, Сталин достаточно скептически относился к его способностям. Но, когда экстрасенс сообщил политику о грядущей авиакатастрофе с участием самолета, в котором должен был лететь его сын Василий, тот якобы поверил и настоял, чтобы наследник пересел в поезд.

Стоит ли говорить, что самолет действительно разбился. Мессинг делал достаточно много предсказаний, связанных с недалеким будущим, и сейчас доподлинно сложно подтвердить, что из этого было на самом деле, а что родилось из банальных слухов.

Например, сам он часто заявлял, что его дар — это вовсе не чудо, а научно обоснованные способности. Но некоторые вещи, которые приписывают Мессингу, передаются до сих пор.

Например, считается, что он предсказал расширение нашей страны к 2023 году. Он также говорил о соперничестве между Россией и соседними странами, а также об усилении государства через испытания.

Вольф Мессинг умер 8 ноября 1974 года в Москве после продолжительной болезни ног, которые он повредил еще во время войны. Ему было 75 лет.

Феномен Мессинга изучают и по сей день. Что из его слов правда, а что — искусная иллюзия, с уверенностью сказать сложно и сегодня.

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