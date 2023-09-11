В ДТП с участием «ГАЗели» и грузовика на Кубани пострадали 12 человек

Фото: Владимир Баранов / ТАСС

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Среди получивших травмы есть несовершеннолетние.

На трассе М-4 «Дон» в Динском районе произошло серьезное ДТП с участием пассажирской «ГАЗели» и грузового автомобиля марки Renault. В аварии пострадали семь человек, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

По предварительной версии полиции, водитель грузовика нарушил дистанцию с движущимся перед ним участником дорожного движения, в результате чего произошло ДТП. Вероятно, Renault спровоцировал столкновение.

Агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы пишет, что пострадали все пассажиры «ГАЗели» — их число составило 12 человек. Среди них есть трое детей. Подробности о состоянии пострадавших не уточняются. Известно, что десять человек были госпитализированы, еще двоим помощь оказывалась на месте.

На место аварии были направлены инспекторы. Они устанавливают детали и обстоятельства произошедшего. Движение на автотрассе в настоящее время не перекрыто.

Ранее 5-tv.ru писал, что стало известно о состоянии пострадавших в ДТП на трасе «Скандинавия» девочек-велосипедисток.