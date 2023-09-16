🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 сентября, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: Луна в Весах благоприятно влияет на реализацию рабочих инициатив. А что ждет нас в личной жизни?

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 16 сентября, на растущей Луне идеально заниматься рабочими вопросами. Сейчас есть масса возможностей для укрепления и приумножения капитала. Помните об этом.

♈ Овны

Овны, окружающие всегда будут чем-то недовольны, будут пытаться дать совет и рассказать, как правильно жить и как следует поступить. Но звезды советуют — не дайте им заглушить вашу интуицию и желания. Не позволяйте им сомневаться в своих желаниях, целях и способах достижения. Доверьтесь своим внутренним ощущениям, силе, мудрости и опыту. Они обязательно приведут вас к успеху.

Космический совет: слушайте только себя.

♉ Тельцы

Вы не обязаны оправдывать ожидания окружающих вас людей. Звезды советуют уделить время себе, Тельцы. Посвятите себя арт-терапии, испеките ароматный пирог или неторопливо прогуляйтесь по парку.

Космический совет: полюбите себя по-настоящему.

♊ Близнецы

Выйдите на улицу, подышите свежим воздухом и позвольте себе окунуться в новую перспективу, Близнецы. Возможно, это не то, чего вы ожидали, но, тем не менее, жизнь порой преподносит нам сюрпризы. Будьте нежны с собой и теми, кто вас окружает. Придерживайтесь более обоснованного подхода к некоторым ситуациям и расправьте крылья, чтобы попробовать что-то новое.

Космический совет: расправьте крылья для нового полета.

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♋ Раки

Раки, сейчас вы переживаете не лучшие времена. Вы чувствуете себя одинокими после того, как разбили сердце те, кому когда-то вы доверяли целиком и полностью. Но, несмотря на тяжелый период в жизни, вы четко понимаете — долго хранить обиду невозможно. С таким ощущением жизни и развития дальше не будет. И это верно! Поэтому продолжаете быть открытыми, чуткими, внимательными к окружающему миру. Поверьте, вы заслуживаете всего того, что желаете.

Космический совет: помните о своем комфорте.

♌ Львы

Используйте свою интуицию точно также, как и зонтик в дождливый день, Львы. Вы просили знаков или помощи — они окружают вас. Замените стресс по поводу определенной ситуации страстью и любовью, которые вы испытываете к тому, что лежит в основе вашей жизни. И посмотрите, как все начнет меняться.

Космический совет: прислушивайтесь к интуиции.

♍ Девы

Все, что вы хотите, будет предоставлено вам именно в тот момент, когда вам это будет нужно. Доверяйте тому, куда направляет вас жизнь, Девы. Звезды рекомендуют вам также отпустить прошлое, которое мешает вам начать ту жизнь, что вы себе представляете.

Космический совет: желания исполняются у мечтателей.

♎ Весы

Весы, за последние несколько дней все прекрасно встало на свои места во всех вопросах, связанных с работой. Это, вероятно, повысит ваш уровень уверенности. Сосредоточьтесь на своей работе, иначе вы не сможете выполнить свои обязательства вовремя. Вопросы, связанные со здоровьем и богатством, разрешатся благоприятно.

Космический совет: найдите время для хобби.

♏ Скорпионы

Ответ прост, Скорпионы. Он заключается в том, чтобы вернуть радость в вашу жизнь. Поразмышляйте над следующим вопросом: «Как я могу вернуть каждому дню больше легкости и яркости?» В этом вам помогут близкие и любимое хобби.

Космический совет: живите ярко и для себя.

♐ Стрельцы

Сегодня вы можете получить какую-то важную новость, и вам может потребоваться принять незамедлительные решения. Возможно, вам потребуется достигать компромисса в некоторых ситуациях, но день, скорее всего, закончится на высокой ноте, и вы получите именно то, что хотели.

Космический совет: вас ждет очень важное дело.

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♑ Козероги

Каждый раз, когда вам приходит в голову ограничивающее убеждение или мысль, нажмите кнопку «Пауза» и понаблюдайте, откуда они берутся. Спросите себя: «Является ли данное убеждение неотъемлемой частью вас или чем-то, что переняли от окружения?» Если ваше подсознание указывает на последнее, просто поднимите руки вверх и снимите слой этих условностей. Вселенная дает вам возможность стать наиболее лучшей версией, с внутренним знанием того, что ваш потенциал велик.

Космический совет: забудьте про старые установки.

♒ Водолеи

Вам пора пересмотреть свои границы и найти баланс между тем, сколько вы отдаете себе, и тем, сколько вы отдаете другим людям. Задавать себе вопрос о том, как это помогает собственному росту — не является проявлением эгоизма.

Космический совет: пересмотрите личные границы.

♊ Рыбы

Вселенная призывает вас отпустить прошлое и перерезать шнуры там, где это необходимо. Рыбы, которые думали о том, чтобы сделать несколько шагов назад — не позволяйте неудачам в настоящем стать причиной повторения старых шаблонов. Все лучшее еще впереди!

Космический совет: не страшитесь будущего.

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