🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака

Дарья Евстрахина 66 0

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: благоприятный день для решения любовных вопросов, но главное не переусердствовать.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 15 сентября, забудьте о насущных бытовых проблемах и позвольте себе немного расслабиться. Конечно, в компании самых близких людей.

Овны

События в жизни происходят именно тогда, когда они необходимы. Овны, просто расслабьтесь и действуйте исходя из сложившихся обстоятельств. Если сильно устали — сделайте паузу. Отложите дела на потом, а сейчас выдохните напряжение и вдохните любовь.

Космический совет: прислушайтесь к своему сердцу — оно не обманет.

Тельцы

В последнее время вы чувствуете, что попали в эпицентр бури, а выхода нет. Сделайте себе одолжение, прекратив поток негативных мыслей. Только вы способны погрузить себя в черную стихию и вывести из нее! Дышите. Пришло время выбраться из головы и погрузиться в тело.

Космический совет: включите любимый плейлист, выдохните и расслабьтесь.

Близнецы

Все мы выросли на историях о том, какой должна быть любовь, а какой не должна. К сожалению, нередко эти истории мешают нам быть счастливыми. Может ли это быть правдой и в вашем случае, Близнецы? Звезды напоминают, что ваши отношения не должны нравится другим. В первую очередь они должны нравится вам. Если вам комфортно и хорошо с этим человеком, то все сделано правильно.

Космический совет: стереотипы о любви могут только навредить вашим отношениям.

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Раки

Не замыкайтесь в себе — впустите в свою жизнь новые краски. Ведь всем известно, что за облаками нередко можно найти радугу! Раки, не бойтесь выйти из зоны комфорта, впереди вас ждут еще более приятные события.

Космический совет: не сопротивляйтесь движению жизни.

Львы

Нелегко быть отдающим в любых отношениях. Неудивительно, что вы часто чувствуете себя истощенными. Правда в том, что вы не можете исправить внешний мир. Вы не можете изменить поведение других людей. Что вы можете сделать, так это заполнить свои собственные резервы и дать себе любовь, заботу и подпитку, в которых вы нуждаетесь в данный момент.

Космический совет: наладить отношения можно только вместе.

Девы

Умение принимать решения — это одновременно и ваша суперсила, и секрет вашего счастья. Не позволяйте тем, кто не понимает вашего пути, отбивать у вас желание заниматься любимым делом. Разве может другой человек испытать вашу радость от творчества и созидания? Так почему же ему дано право выбирать, что делать вам? Проведите этот синдром самозванца до выходной двери, а потом похвалите себя, как никогда раньше.

Космический совет: никому не позволяйте делать выбор за вас.

Весы

Чтобы обрести желаемое, многие эксперты советуют действовать так, будто это уже ваше. Учитывая текущее расположение звезд, такой подход наверняка сработает для вас, Весы. В первую очередь это касается романтической сферы. Постарайтесь показать себя с лучшей стороны. Если для этого нужно отбросить некоторые из собственных запретов, пусть будет так.

Космический совет: позвольте себе быть сегодня более раскрепощенными.

Скорпионы

Некоторые Скорпионы считают в последнее время, что все вокруг им должны. Окружающих очень отталкивает такое поведение, а вы от этого недоумеваете. Подумайте, что неразумно в вашем поведении? Тогда все встанет на свои места.

Космический совет: хватит обманывать себя, взгляните правде в глаза.

Стрельцы

Сегодня звезды просят вас задуматься о важности созидания. Причем вам нужно переключить свое внимание на локальные, а не глобальные цели. Подумайте, чего вы хотите достичь в ближайшие недели.

Космический совет: новый проект ждет, когда вы к нему приступите.

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Козероги

Пришло время сделать то, что у вас получается лучше всего — взглянуть на картину целиком. Как вы хотите, чтобы выглядели следующие несколько лет? Уделите время планированию, а также поиску мест, которые вас вдохновляют.

Космический совет: займитесь планированием на следующие несколько лет.

Водолеи

Исследуйте, что вас сдерживает. Но помните, то, что дается вам сейчас так легко, на самом деле не было легко получено. Перестаньте играть по мелочам в своих мечтах и ​​спросите себя, почему вы не можете иметь то, что есть у кого-то другого.

Космический совет: вы вольны идти в любом направлении, которое выберете.

Рыбы

Только недавно у представителей водной стихии родилась очередная идея. Увы, процесс реализации быстро остановился. Почему? Пару промахов и все — вы ушли в уныние. Нельзя так быстро сдаваться, ведь ошибки — это необходимая часть получаемого опыта.

Космический совет: вы слишком быстро опустили руки.

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