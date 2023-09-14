🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 сентября, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: Луна в Деве благоволит любовным приключениям. Не спешите от них отказываться!

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 14 сентября, на убывающей Луне следует больше времени уделить семье и любовной сфере как таковой. Не бойтесь своих самых тайных желаний: пусть все будет так, как вы мечтали!

♈ Овны

Вы точно знаете, чего не хотите. Звезды напоминают вам, что «нет» — это законченное предложение. Не бойтесь говорить это и защищать свое энергетическое поле. Когда дело доходит до сердечных дел, будьте честны, Овны. Вместо того чтобы ходить вокруг да около, скажите, чего вы хотите от этой связи.

Космический совет: не бойтесь задавать прямые вопросы.

♉ Тельцы

Если кажется, что противоположный пол не интересуется вами, то это не говорит о вашей непривлекательности или неудачливости. Вероятно, стеснение, зажатость и неловкость — вот что отталкивает потенциальных партнеров. Почему вы ощущаете себя хуже остальных? Обновите гардероб, сделайте новую прическу или запишитесь в спортзал. Внешние изменения помогут достичь внутреннего баланса.

Космический совет: хватит стесняться, пора раскрыть свою красоту.

♊ Близнецы

Близнецы, сейчас вам нужно просто развлечься! Наступил период, когда нужно освободиться от стереотипов, «правильных» моделей поведения — любых шаблонов, чуждых вашей душе. Становитесь с каждым днем ​​все громче и страннее, делайте что хочется! Единственная вещь, которую вы никому не должны, — это объяснение вашего жизненного выбора. Никто не в праве делать этот выбор за вас.

Космический совет: секрет успеха — в непримиримой дерзости.

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♋ Раки

Не стоит колебаться между двумя крайностями. Лучше сосредоточьтесь на том, чтобы внести больше баланса в динамику вашей жизни. Практика умеренности будет полезна для вас в эти выходные, Раки. На личном фронте некоторым из вас может показаться, что вы мысленно повторяете историю жертвы. «Маринуясь» в своих страданиях, вы только еще глубже погрузитесь в гущу негативных эмоций. Вместо этого попытайтесь добиться динамичных изменений в сложившейся ситуации.

Космический совет: жизненный баланс — основа для счастья.

♌ Львы

Все изменения в вашей жизни были необходимы для вашего же развития. Жизнь неспроста сменила круг вашего общения и определенные вещи, которые стояли на пути для роста. Сегодня благоприятный день для того, чтобы довериться миру и принять все, что происходит вокруг вас, Львы.

Космический совет: доверьтесь судьбе, вы на верном пути.

♍ Девы

Впереди вас ждут приключения! Девы, не бойтесь рисковать — удача на вашей стороне! Сказав «да» новому, вас будут ждать интересные знакомства и увлекательные события, которые смогут перевернуть вашу жизнь. Но исключительно в лучшую сторону.

Космический совет: раскройте свою авантюрную сторону.

♎ Весы

Вы просили о прорыве, и вот он! Главная сложность заключается в том, чтобы осознать момент и правильно использовать открывающиеся возможности. Смотрите во все глаза и хватайте удачу за хвост. Само по себе чудо не произойдет. Но даже если много раз не получилось, а вера еще теплится, пробуйте снова и снова. У вас есть уникальный дар мечтать и верить даже в самые темные времена. Пришло время перейти к действиям, целая Вселенная на вашей стороне.

Космический совет: если не получается с первого раза, просто подождите.

♏ Скорпионы

Судьба играет определенную роль в том, как разворачивается история нашей жизни. Но при этом мы являемся сознательными творцами нашей реальности, и выбор, который мы делаем, определяет способ нашего дальнейшего развития. Осознайте, как и где вы сдерживаете себя, когда берете бразды правления в свои руки, Скорпионы. Звезды напоминают — вы наделены способностью свернуть горы, не бойтесь сделать этот большой шаг.

Космический совет: все зависит от выбора, который вы делаете.

♐ Стрельцы

Вашей работы так много, что кажется, что вы забыли о чем-то очень важном. Когда вы в последний раз разговаривали с мамой обо всяких мелочах? Когда вы видели своего лучшего школьного друга? Когда обсуждали с коллегами что-то помимо работы? Вы явно забыли о самом важном.

Космический совет: уделите время своим родным и близким.

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♑ Козероги

Убывающая луна в знаке Девы для Козерогов — время для того, чтобы поразмышлять о своем окружении. Подумайте, кто оказывает на вас негативное влияние? Звезды советуют ограничить с ними общение. При этом не принимайте поспешных выводов, но и сильно не тяните с таким решением.

Космический совет: побудьте наедине со своими мыслями.

♒ Водолеи

Впереди вас ждут лучшие дни, неприятности уже позади. Водолеи, сейчас самое время сконцентрироваться на своем душевном состоянии. Позаботьтесь о себе, а не распыляйтесь на внешние раздражители.

Космический совет: не бойтесь говорить о важном открыто.

♊ Рыбы

Если вы чувствуете, что заставляете себя работать через силу, то сделайте себе одолжение — выберите себя на этот раз. В данный момент в приоритет следует поставить свое здоровье: как физическое, так и ментальное.

Космический совет: не уходите с головой в дела, сделайте тайм-аут.

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