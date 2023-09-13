🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 сентября, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: Луна в Деве предлагает уделить внимание кропотливой работе. Что еще нас ждет?

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 13 сентября, будьте готовы к большому объему работы. Убывающая Луна сулит неплохие дивиденды, но только в случае приложения реальных усилий. Не спешите с выбором — будьте вдумчивы и осторожны.

♈ Овны

Правила существуют не просто так. Однако то, что они сработали для других, не означает, что они будут соответствовать и вашим потребностям. Эта глава вашей жизни посвящена почитанию вашего внутреннего бунтаря, Овны. Речь идет о том, чтобы проложить свой собственный путь.

Космический совет: уверенно шагайте вперед.

♉ Тельцы

Вы суетитесь сильнее, чем когда-либо прежде. Вы делаете все возможное, чтобы добиться успеха, чтобы добраться до вершины. Но вы чувствуете, что не добились большого прогресса за последние несколько месяцев. Возможно, пришло время немного изменить тактику. Убрать ногу с педали, замедлиться, перевести дух и полностью закрепиться в этом моменте.

Космический совет: попробуйте остановиться и переосмыслить цели.

♊ Близнецы

Примите, что все непостоянно, включая саму жизнь. Примите тот факт, что по мере вашего развития вы вырастете из вещей, которые вы когда-то считали необходимыми для выживания. Смиритесь, что мечты вашей юности однажды потеряют свой блеск. Такова траектория жизни. И иногда это изменение происходит без предупреждения — именно это, вероятно, вы испытаете в своей реальности сегодня. Желание изолироваться, скрыться от целого мира будет сильным.

Космический совет: не закрывайтесь от мира физически.

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♋ Раки

Что движет вами вперед, так это ваша любовь к тому, что вы делаете, и теперь вы видите результаты всего этого. Если ваши социальные отношения кажутся вам натянутыми, то позвольте себе оказаться на одной волне только с близкими людьми.

Космический совет: ваша энергия — это ваша валюта.

♌ Львы

Вы не ищете обычной любви, не ищете обычного любовника. Тот, кого вы действительно ищете, не теряя надежды — на 100% ваш человек. Ваш сообщник в этом грандиозном космическом спектакле. Кто-то, кто смотрит на вас так, будто вы фонтанируете неземными чудесами. Будто вы сами — чудо. Вселенная в эти мгновения шепчет: «Твои пожелания — мои команды!». Благодарите мир за его щедрость, каждого человека — за поддержку, себя — за смелость. И действуйте. Действуйте!

Космический совет: скажите спасибо человеку, который вас любит.

♍ Девы

Дева, сделайте себе одолжение и найдите время и место для разговора, которого вы давно избегаете. С этого первого шага многие проблемы и разногласия начнут разрешаться будто сами собой. Вселенная наградит тех, кто в этот период сосредоточится на своем развитии в профессии. Однако не слишком беспокойтесь о результате. Знайте, что вы на правильном пути. Наступит момент, и вы будете оглядываться назад как на значительный период вашей жизни.

Космический совет: вы на правильном пути, помните об этом, когда трудно.

♎ Весы

Ваша чувственность — это дар. Это то, что придает красоту и изящество всем вашим творениям. Это то, что придает вашей работе глубину и смысл. Вместо того, чтобы смотреть на свои слишком многочисленные чувства как на проклятие, вылейте их на холст. В этот момент самовыражение окажется путем к освобождению.

Космический совет: творческое самовыражение — путь к освобождению.

♏ Скорпионы

Между вами так много несказанного. Вы действительно хотите нести этот груз и дальше? Сделайте себе одолжение и оставьте место и время для откровенного разговора с партнером и любым другим близким человеком. Разрешите себе говорить о вещах, которые вызывают внутренний дискомфорт. Помните, люди не поймут, через что вы прошли и через что проходите прямо сейчас, если вы не сделаете себя уязвимыми и не обнажите душу.

Космический совет: наберитесь сил для открытого диалога.

♐ Стрельцы

Когда вы ставите перед собой новую цель или намерение, вы склонны идти ва-банк. Вы склонны быть слегка одержимыми стремлением разрушить свои барьеры и достичь совершенства. Что происходит в процессе, Стрельцы? Чаша весов сильно склоняется в одну сторону, влияя на другие сферы вашей жизни. Сделайте себе одолжение — найдите золотую середину между всем этим.

Космический совет: найдите баланс во всем.

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♑ Козероги

Вы здесь не для того, чтобы прятаться под плащом-невидимкой, Козероги. Будьте светом для себя и окружающих. Знайте, что все добро, которое вы делаете для окружающих, вернется к вам десятикратно.

Космический совет: добро вернется вам десятикратно.

♒ Водолеи

Вы готовы начать большие перемены, как в личном, так и в профессиональном плане. Очередь женихов за дверью является 100-процентным подтверждением. Визуализируйте как профессионал и действуйте вдохновенно. Все возможно!

Космический совет: впереди большие перемены.

♊ Рыбы

Вселенная знает, что поддерживает ваш рост и что поможет вам подняться на новый уровень, прийти ко всем свершениям, для которых вы предназначены. Итак, примите свои обстоятельства, Рыбы. В то же время анализируйте все возможности для развития, исследуйте новые пути достижения собственных целей.

Космический совет: вам не нужно делать все самим.

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