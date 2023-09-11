Озверела без причины? Петербурженка «ампутировала» палец четырехлетнему мальчику

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Рядовое посещение торгового центра обернулось трагедией.

Врачи Педиатрического университета пытаются спасти палец четырехлетнего ребенка, который остался без него по вине агрессивной женщины. Озверевшая петербурженка лишила ребенка части руки прямо во время посещения туалета в торговом центре.

По информации местных журналистов, в полицию обратился отец пострадавшего ребенка. Следователям он рассказал, что некая агрессивная особа «ампутировала» дверью палец его сыну в магазине на на Пулковском шоссе. Ошарашенный папа вызвал «скорую помощь»: оперативное прибытие медиков позволило быстро доставить пострадавшего в больницу, сообщает 78.ru.

Пострадавшего мальчика в состоянии средней тяжести доставили в Педиатрический университет. Недавно он отошел от наркоза. Сейчас ребенок принимает обезболивающие, чтобы снизить порог чувствительности.

Уже позже выяснилось, что мальчик вместе с родителями пришел в строительный магазин, чтобы купить обои. В какой-то момент мальчик захотел в туалет. Сотрудник магазина проинформировал о существовании отдельного туалета для детей и даже дал ключ. Уже на выходе из уборной некая женщина хлопнула дверью, прищемив палец малыша.

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