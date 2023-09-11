«Были на исходе»: Майли Сайрус впервые высказалась о разрыве с бывшим мужем

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Отношения звезд продолжались долгие десять лет. Что могло их испортить?

Певица Майли Сайрус назвала брак с актером Лиамом Хемсвортом травмирующим. В социальных сетях американская поп-звезда поделилась подробностями неудачного, по ее словам, замужества.

«Фестиваль „Гластонбери“ был в июне, и именно тогда было понятно, что наши с Лиамом отношения на исходе. Мы были вместе десять лет, и отношения стали травмирующими», — говорит знаменитость.

Она также призналась, что еще долгое время была рядом с супругом, чтобы поддерживать образ и репутацию одной из самых красивых и известных пар в индустрии. Публичный персонаж был для Сайрус важнее.

Хемсворт был первым, с кем певица построила серьезные отношения. Они сошлись, когда ей было 16 лет, неоднократно искали счастья на стороне, однако спустя десять лет сыграли свадьбу. Но брак уберечь так и не удалось — летом 2019 года возлюбленные развелись.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Майли Сайрус попала под влияние культа «Современная школа таинств».