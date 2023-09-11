Жертв может быть больше: новые детали таинственной смерти школьницы с Урала

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha

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Подозреваемый в преступлении признал свою вину лишь частично.

В Свердловской области проводится расследование загадочной смерти 16-летней девушки из Каменска-Уральского. По уже имеющимся данным, школьница стала жертвой преступления.

В начале августа выпускница 11 класса возвращалась домой из Екатеринбурга на электричке. Родителям девушка написала, что намерена добраться домой пешком, ведь автобусы тогда уже не ходили. На пороге материнской квартиры она так и не появилась. Позже тело будущей студентки нашли в овраге неподалеку от леса, где пролегал путь девушки. Вещей рядом с ней зафиксировано не было.

Следователи рассказывали, что уже после гибели уралочки из ее кармана пропал телефон, с которого она размещала посты в социальных сетях. В одном из последних текстов девушка просила «ее не убивать, потому что она хочет дойти до дома». Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как от самой станции за ней ехал некий мужчина на велосипеде, сообщают РИА Новости.

Уже после задержания подозреваемый сознался, что жертву свою он не убивал, а лишь ограбил, однако отпечатки пальцев на вещах погибшей говорят об обратном. О мужчине известно не так уж и много: подозреваемый успел развестись, работал на заводе, тесной дружбы с коллегами не водил, но от спиртного с друзьями не отказывался.

Подруги погибшей заявляют: уроженку Каменска-Уральского могли избить перед смертью. На это указывают множественные синяки и кровоподтеки на лице. Среди прочих версий следствие рассматривает несчастный случай (якобы школьница могла просто замерзнуть по пути домой) и опьянение. Родители в эти варианты верить отказываются.

Сейчас к расследованию подключились московские специалисты. Одной из приоритетных версий стало отравление неизвестным веществом, поэтому кровь девочки отправили на биохимический анализ. Исследование занимает минимум месяц.

Теперь преследователя, сознавшегося в краже телефона, проверяют на причастность к другим преступлениям. По предварительной информации, на счету мужчины могут быть и другие правонарушения. Основания есть. После публикации видеозаписи с велосипедистом рабочего опознали и другие.

«Как-то ночью я шла одна домой по улице Исетской и столкнулась именно с ним, — утверждает местная жительница. — Он ехал навстречу по противоположной стороне. Увидев меня, резко развернулся и тихонько двинулся следом. Хорошо, что я уже была у дома — свернула во двор», — рассказывали свидетели.

Пока продолжается расследование, велосипедист останется в СИЗО. Если вину докажут, ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

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