РФПИ проинвестирует производство лекарственных средств и фармсубстанций
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Инвестиции будут направлены на замещение импорта ряда зарубежных препаратов.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вложит деньги в производство лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций. Соответствующее соглашение уже подписано с компанией «Саффарм» и «Биофармацевтическим центром», сообщили в пресс-службе РФПИ.
«Инвестиционный проект вносит важный вклад в обеспечение лекарственного суверенитета России», — говорится в официальном сообщении.
В Мурманской области планируется строительство фармацевтического комплекса и завода, который поможет в производстве общих, гормональных и онкологических препаратов.
РФПИ, в свою очередь, поможет в замещении импорта многих зарубежных лекарств. Благодаря инвестициям фонда на территории России начнут производить совершенно новые препараты, которые исключат потребность в иностранных.
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