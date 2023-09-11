РФПИ проинвестирует производство лекарственных средств и фармсубстанций

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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Инвестиции будут направлены на замещение импорта ряда зарубежных препаратов.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вложит деньги в производство лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций. Соответствующее соглашение уже подписано с компанией «Саффарм» и «Биофармацевтическим центром», сообщили в пресс-службе РФПИ.

«Инвестиционный проект вносит важный вклад в обеспечение лекарственного суверенитета России», — говорится в официальном сообщении.

В Мурманской области планируется строительство фармацевтического комплекса и завода, который поможет в производстве общих, гормональных и онкологических препаратов.

РФПИ, в свою очередь, поможет в замещении импорта многих зарубежных лекарств. Благодаря инвестициям фонда на территории России начнут производить совершенно новые препараты, которые исключат потребность в иностранных.

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