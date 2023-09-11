Единогласно: 13 губернаторов сохранили свои посты по итогам выборов

По итогам выборов в России 13 губернаторов сохранили свои посты

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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Избиратели ждут итоговых результатов еще по семи регионам.

Тринадцать действующих руководителей регионов и врио губернаторов сохранили свои посты по итогам закончившихся выборов. Это следует из данных, опубликованных Центральной избирательной комиссией (ЦИК) 11 сентября.

С 8 по 10 сентября в России прошли выборы губернаторов в регионах. Глава ЦИК Элла Памфилова подчеркивала, что благодаря существованию электронного ресурса уровень заинтересованности среди населения вырос в разы. Теперь стало известно, что активность граждан достигла результата: уже имевшие опыт управления главы регионов сохранили свои посты.

В Чукотском автономном округе победу одержал врио главы региона Владислав Кузнецов. Он набрал 72,34% голосов. В Приморском крае пост сохранил действующий губернатор Олег Кожемяко с 72,78% голосов, в Магаданской области продолжит работу действующий губернатор Сергей Носов с результатом 72,39%, а в Амурской — губернатор Василий Орлов, собравший 82,38% голосов. В Новосибирской области победил действующий губернатор Андрей Травников, собравший 75,72% голосов,

Изменения произошли в Красноярском крае: руководить регионом будет бывший врио Михаил Котюков. В Омской области руководить регионов будет врио главы Виталий Хоценко.

В Московской области губернатором региона по итогам обработки 100% протоколов остался действующий глава Андрей Воробьев, он получил 83,68% голосов.

Сейчас избиратели ждут результатов по выборам в губернаторы Смоленской, Самарской, Тюменской, Воронежской, Ивановской и Кемеровской областей, а также в Якутии.

Напомним, что выборы разных уровней состоялись в 85 субъектах, включая новые регионы. Прямые выборы глав регионов прошли в 21 регионе. Из всех представителей только двое глав регионов избирались от КПРФ, все остальные представили «Единую Россию». Самовыдвиженцев на выборах в этом году не было.

Ранее 5-tv.ru писал, что самая высокая явка была зафиксирована на новых территориях России.