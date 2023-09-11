Курс доллара опустился ниже 97 рублей впервые с сентября

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Чего ждать россиянам в связи с нестабильностью мировой валюты?

Курс рубля продолжает тенденцию укрепления с пятницы. Доллар опустился ниже 97 рублей впервые с 5 сентября. Евро продолжает тенденцию к снижению до 104 рублей, следует из данных Московской биржи.

Наиболее частые скачки валют наблюдались еще в августе: тогда доллар пробил планку в 96 рублей. Затем российской валюте удалось чуть скорректировать падение, но глобальных изменений так и не произошло. Уже тогда некоторые экономисты предрекали самые худшие исходы, вплоть до резкого роста ключевой ставки в разы.

Теперь же рубль опустился ниже 97 рублей впервые с 5 сентября, «отыграв» 82 копейки. Сейчас он остановился на отметке в 96,97 рубля. В случае с евро падение составило 72 копейки, до 104,08 рублей, курс юаня колеблется у отметки предыдущего закрытия, 13,27 рубля.

Напомним, Центробанк России планирует провести внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке во вторник, 15 августа.

Ранее 5-tv.ru писал, что расширение БРИКС может пагубно сказаться на курсе доллара.