Туристка сорвалась со скалы в Сочи во время селфи

Фото, видео: © РИА Новости / Денис Абрамов; 5-tv.ru

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В результате ее спасением пришлось заниматься сотрудникам МЧС.

Селфи на горе чуть не стоило жизни — в Сочи туристка сорвалась со скалы во время фотографирования. Женщина получила травмы, пришлось вызывать спасателей.

Из-за сложного рельефа подъехать к месту было нельзя. Поэтому сотрудники МЧС положили женщину на носилки и спустили к подножию горы — сейчас пострадавшая больнице, ее жизнь вне опасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что турист из Краснодара погиб при восхождении на гору Эльбрус. По предварительной информации, мужчина был участником группы из 14 человек. Путешественник сорвался с горы на высоте 5000 метров и получил травмы, несовместимые с жизнью.