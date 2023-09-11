Единый день голосования в России: итоги выборов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Mayorova; 5-tv.ru

В 21 субъекте выбирали первых лиц, в 20 — депутатов региональных парламентов.

В России завершился Единый день голосования — выборы разных уровней прошли в 85 субъектах. В 21 выбирали первых лиц, в 20 — депутатов региональных парламентов.

На выборах мэра Москвы уверенно победил Сергей Собянин, набрав больше двух миллионов голосов. По данным ЦИК, у действующего градоначальника почти 77%.

Второе место — у представителя КПРФ Леонида Зюганова, следом идут вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков и первый зампред думской фракции «Справедливая России — Патриоты — За правду» Дмитрий Гусев.

На выборах мэра рекордная явка — около 43%, большинство москвичей проголосовали онлайн. И такой способ, судя по всему, понравился как избирателям, так и кандидатам — о каких-либо серьезных нарушениях никто из них не сообщал.

Выборы глав других регионов также обошлись без сюрпризов. В большинстве субъектов, где уже обработали все протоколы, победу одержали действующие руководители и представители «Единой России»: в Московской области — Андрей Воробьев, в Псковской — Михаил Ведерников, в Нижегородской — Глеб Никитин, а в Приморском крае — Олег Кожемяко.

Выборы в законодательные собрания прошли в 20 регионах. Там преимущественно побеждают единороссы, а явка выше, чем в прежние годы.

Впервые выборы по российским законам прошли и в новых регионах — явка также высокая. И большинство в местных парламентах также занимает «Единая Россия».

Ранее 5-tv.ru сообщал, как прошли выборы на новых территориях России.