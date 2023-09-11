Жуткое ДТП в Ростовской области: поезд превратил иномарку в груду металла

Автомобиль попал под поезд в Ростовской области

Фото: МЧС России / ТАСС; 5-tv.ru

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Водитель автомобиля скончался по дороге в больницу.

В Ростовской области поезд протаранил легковушку на переезде. По предварительной информации, водитель пытался проскочить на красный сигнал. Машинист применил экстренное торможение, но было поздно.

После удара иномарку протащило еще около 150 метров, она превратилась в груду искореженного металла. Чтобы вытащить водителя, спасателям пришлось разрезать кузов машины.

Мужчина получил многочисленные травмы, скончался по дороге в больницу. Авария серьезно повлияла на график движения поездов, некоторые составы задержались на четыре часа.