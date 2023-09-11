Печенье из шишек и игрушки из дерева: предприниматели показали на ВЭФ свою продукцию

Фото, видео: Смитюк Юрий / ТАСС; 5-tv.ru

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Гости форума познакомились не только с местными брендами, но и заключили различные соглашения.

Во Владивостоке сейчас в самом разгаре основной день Восточного экономического форума. На мероприятие съехались больше семи тысяч гостей из полусотни стран. Прямо в эти минуты проходит сразу несколько панельных дискуссий. Например, о переработке нефти и газа как локомотиве экономического роста. По данным Роснедра, в ближайшие три-пять лет на Дальнем Востоке ожидается значительный прирост их запасов за счет открытия месторождений. Другая дискуссия посвящена новым логистическим цепочкам и взаимодействию с другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Еще одна — повышению эффективности северного завоза и развитию Северного морского пути.

Сегодня на форуме ждут и Владимира Путина, который в режиме видеоконференции проведет большое совещание по развитию Дальнего Востока.

Форум идет уже второй день. Ранее на нем представили свою продукцию многие предприниматели восточных регионов. Заключены первые деловые соглашения. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Игоря Балдина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем будет заниматься Путин на ВЭФ.